Candidata a rectora de la Unachi denuncia supuestos acuerdos entre diputados y Etelvina de Bonagas

Tensión en la Unachi por declaraciones de candidata a rectora.

La contienda por la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( Unachi ) continúa generando controversia. La candidata Edith Rivera denunció públicamente que varios diputados, incluidos algunos independientes, habrían sostenido acuerdos políticos con la exrectora Etelvina de Bonagas.

Durante sus declaraciones, Rivera afirmó que la universidad estuvo durante años influenciada por intereses particulares vinculados a la anterior administración, señalando que distintos sectores políticos mantuvieron una relación de cercanía con la exrectora.

La aspirante a la rectoría mencionó entre los nombres señalados a los diputados Augusto Palacios, Castrellón y Jamis Acosta, entre otros, asegurando que existió una relación de complicidad con la gestión anterior.

Asimismo, sostuvo que el verdadero proceso de democratización de la universidad se produjo gracias a las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional y el presidente de la República.

Augusto Palacios rechaza señalamientos de candidata a rectora de la Unachi

Las acusaciones no tardaron en generar reacciones. El diputado independiente por la provincia de Chiriquí, Augusto Palacios, rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que nunca ha mantenido negociaciones ni acuerdos con la exrectora de la Unachi.

Palacios calificó las declaraciones de Rivera como "irresponsables" y consideró que la campaña electoral universitaria debería centrarse en la presentación de propuestas para la comunidad académica y no en acusaciones sin sustento.

El diputado también manifestó que las declaraciones tienen un marcado componente político y lamentó que el debate sobre el futuro de la universidad se desvíe hacia ataques personales y cuestionamientos sin pruebas.

La polémica surge en medio del proceso electoral universitario, donde distintos sectores de la comunidad académica se preparan para escoger a las nuevas autoridades de la casa de estudios superiores.