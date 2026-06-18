Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 16:49

Gobierno aplaza hasta 2027 la ley que obliga a mostrar precios con impuestos incluidos

El Gobierno Nacional informó que entró en vigencia de la ley que obliga a locales de venta de bienes o prestación de servicios a mostrar el “precio total”.

Gobierno aplaza la ley que obliga a mostrar precios con impuestos incluidos.

Gobierno aplaza la ley que obliga a mostrar precios con impuestos incluidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Órgano Ejecutivo decidió aplazar la entrada en vigencia de la Ley 473, promulgada en junio del 2025, que obliga a locales de venta de bienes o prestación de servicios a mostrar el “precio total” a pagar, incluyendo todos los cargos correspondientes a impuestos y/o tasas nacionales, en sus estanterías y puntos de venta.

Esta norma, cuya aplicación debía iniciar el 19 de junio de 2026, comenzará a regir el 1 de julio de 2027.

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