Gobierno aplaza hasta 2027 la ley que obliga a mostrar precios con impuestos incluidos

El Órgano Ejecutivo decidió aplazar la entrada en vigencia de la Ley 473, promulgada en junio del 2025, que obliga a locales de venta de bienes o prestación de servicios a mostrar el “precio total” a pagar, incluyendo todos los cargos correspondientes a impuestos y/o tasas nacionales, en sus estanterías y puntos de venta.