"No tengo pruebas ni dudas": la reacción viral de Mayer Mizrachi tras el Panamá vs. Ghana

Mayer Mizrachi bromea tras la derrota de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , reaccionó en redes sociales tras la derrota de la Selección Nacional de Panamá frente a Ghana en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación, Mizrachi hizo referencia a uno de los aficionados del conjunto africano que fue captado durante el encuentro disputado en Toronto, Canadá.

"No tengo pruebas ni dudas que este man tuvo que ver", escribió el alcalde en tono jocoso, generando numerosas reacciones entre los seguidores de la selección panameña.

No tengo pruebas ni dudas que este man tuvo que ver pic.twitter.com/xWcxwF8BBw — Mayer Mizrachi (@Mayer) June 18, 2026

Thomas Christiansen pide enfocarse en los próximos partidos

Tras el encuentro, el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores y aseguró que el equipo debe concentrarse en los compromisos que restan en la fase de grupos.

"Hay que continuar. Hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacer lo mejor posible", expresó el estratega. "Hay que continuar. Hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacer lo mejor posible", expresó el estratega.

El técnico resaltó que, pese al resultado adverso, el equipo mostró aspectos positivos durante gran parte del partido.

"Hay que continuar. Hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacer lo mejor posible", expresó el DT de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, tras la derrota ante Ghana en el debut del equipo en el Mundial 2026. pic.twitter.com/86l8H5aPiN — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Édgar Bárcenas reconoce la tristeza por la derrota

El jugador panameño Édgar Yoel Bárcenas también compartió sus impresiones tras el encuentro y admitió la decepción que dejó el resultado.

"Estamos muy tristes. En lo personal, me siento decepcionado... pero tenemos que seguir, esto no ha acabado", manifestó el futbolista. "Estamos muy tristes. En lo personal, me siento decepcionado... pero tenemos que seguir, esto no ha acabado", manifestó el futbolista.

Las declaraciones reflejan el sentir del plantel luego de recibir el gol de la derrota en los minutos finales del compromiso.

"Estamos muy tristes. En lo personal, me siento decepcionado... pero tenemos que seguir, esto no ha acabado", expresó el jugador Édgar Yoel Bárcenas tras el debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026, donde perdió ante Ghana. pic.twitter.com/MuCO2jSNqV — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Panamá volverá a la acción el próximo 23 de junio cuando enfrente a Croacia en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro se disputará nuevamente en Toronto y será determinante para las aspiraciones de la selección canalera de mantenerse en la lucha por un boleto a la siguiente ronda del torneo.