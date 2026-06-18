Chiriquí Nacionales -  18 de junio de 2026 - 07:40

Fiscalía y Policía ejecutan operativo contra delitos de robo, hurto y violencia de género

La Fiscalía Regional de Chiriquí y la Policía Nacional realizan diligencias para ubicar armas de fuego y otros elementos relacionados con investigaciones.

Operación Cimiento: Fiscalía y Policía buscan armas

Operación Cimiento: Fiscalía y Policía buscan armas

@PGN_PANAMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, desarrolla la Operación Cimiento con el objetivo de ubicar armas de fuego y otros indicios vinculados a investigaciones por diversos delitos.

Las diligencias forman parte de las acciones que realizan las autoridades para fortalecer las investigaciones en curso y combatir hechos delictivos que afectan a la población.

Según informó el Ministerio Público, la operación está dirigida a localizar armas de fuego y otros elementos que puedan estar relacionados con casos de robo, hurto y violencia de género. Las acciones se desarrollan en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, bajo la coordinación de fiscales e investigadores especializados.

Fiscalía y Policía trabajan de forma conjunta

La Operación Cimiento cuenta con la participación de funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, quienes ejecutan diligencias de allanamiento, inspección y búsqueda de evidencias.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias orientadas a fortalecer la persecución penal y garantizar el desarrollo efectivo de las investigaciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU explora alianzas académicas con la Facultad de Derecho de Temple University Beasley School of Law

Banco Nacional habilita nuevos centros para negociar el CEPANIM

"Todo es posible": presidente Mulino envía mensaje de respaldo a la Selección Nacional

Recomendadas

Más Noticias