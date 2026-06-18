Fiscalía y Policía ejecutan operativo contra delitos de robo, hurto y violencia de género

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, desarrolla la Operación Cimiento con el objetivo de ubicar armas de fuego y otros indicios vinculados a investigaciones por diversos delitos.
Las diligencias forman parte de las acciones que realizan las autoridades para fortalecer las investigaciones en curso y combatir hechos delictivos que afectan a la población.
Según informó el Ministerio Público, la operación está dirigida a localizar armas de fuego y otros elementos que puedan estar relacionados con casos de robo, hurto y violencia de género. Las acciones se desarrollan en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, bajo la coordinación de fiscales e investigadores especializados.
Fiscalía y Policía trabajan de forma conjunta
La Operación Cimiento cuenta con la participación de funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, quienes ejecutan diligencias de allanamiento, inspección y búsqueda de evidencias.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias orientadas a fortalecer la persecución penal y garantizar el desarrollo efectivo de las investigaciones.