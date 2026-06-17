Panamá buscará recuperarse ante Croacia tras caer en su debut mundialista

Panamá debuta en el Mundial 2026 con derrota ante Ghana; próximo juego será frente a Croacia

La Selección de Panamá inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una derrota por 0-1 frente a Ghana en un intenso partido disputado en Toronto, Canadá.

El conjunto canalero mostró una imagen competitiva durante gran parte del compromiso, pero un gol en el tiempo de reposición terminó inclinando la balanza a favor del equipo africano.

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Panamá dominó la posesión durante varios tramos del partido

Los dirigidos por Thomas Christiansen protagonizaron una presentación sólida en su segundo Mundial de la FIFA, mostrando personalidad y control del balón durante buena parte del encuentro.

Desde los primeros minutos, Panamá logró tener una mayor posesión y buscó generar peligro en el área rival, aunque no consiguió traducir ese dominio en goles.

El equipo nacional mantuvo el orden táctico y compitió de igual a igual frente a Ghana durante los 90 minutos reglamentarios.

Gol en el minuto 94 define el encuentro

Cuando el empate parecía sellado, Ghana encontró el gol de la victoria en el minuto 94, aprovechando una de las últimas acciones del compromiso.

La anotación dejó sin recompensa el esfuerzo realizado por la selección panameña, que había resistido los intentos ofensivos de su rival durante gran parte del partido.

Mejor imagen que en su debut mundialista de 2018

A pesar del resultado, Panamá dejó sensaciones positivas en comparación con su primera participación mundialista en Rusia 2018.

El equipo evidenció el crecimiento que ha experimentado el fútbol panameño en los últimos años, mostrando mayor madurez competitiva y una propuesta de juego más sólida ante un rival de alto nivel.

Próximo partido será ante Croacia

La selección nacional tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos cuando enfrente a Croacia en su segundo compromiso de la fase de grupos.

El encuentro está programado para el próximo 23 de junio en Toronto, escenario donde Panamá buscará recuperarse y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El equipo de Thomas Christiansen deberá ahora enfocarse en corregir detalles y preparar un partido que podría resultar determinante para su futuro en la competición.