Combustible en Panamá: gasolina y diésel podrían volver a bajar de precio

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que el país podría registrar una nueva disminución en el precio del combustible durante las próximas semanas, como consecuencia de recientes acontecimientos en el mercado internacional.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su conferencia semanal, donde abordó temas relacionados con la economía y el comportamiento de los precios energéticos.

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Acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría impactar los precios

Según explicó el mandatario, un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán podría contribuir a estabilizar el mercado petrolero internacional y generar condiciones favorables para una reducción en los costos del combustible.

Mulino señaló que Panamá se mantiene atenta a la evolución de los precios internacionales del petróleo, debido a su influencia directa en los costos que enfrentan los consumidores locales.

"La semana pasada se produjo una baja y, de mantenerse la tendencia del precio del petróleo, la próxima semana podemos tener otra baja en el precio de la gasolina y el diésel", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/PWxGI66QR3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Panamá podría beneficiarse de la tendencia internacional

El presidente destacó que, de mantenerse las condiciones actuales, el país podría experimentar una baja considerada en los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo.

Las variaciones en los costos del combustible son determinadas periódicamente tomando en cuenta el comportamiento de los mercados internacionales y otros factores vinculados a la cadena de suministro.

Combustible impacta diversos sectores de la economía

Las fluctuaciones en el precio de los combustibles tienen incidencia en sectores como transporte, logística, comercio y servicios, por lo que cualquier reducción puede representar un alivio para consumidores y empresas.

El Gobierno ha seguido de cerca la evolución de los mercados energéticos debido a su impacto en el costo de vida y en la actividad económica nacional.

Autoridades mantienen monitoreo del mercado internacional

Mulino reiteró que las autoridades continuarán observando el comportamiento de los precios internacionales para evaluar los efectos que puedan registrarse en Panamá.

El mandatario manifestó que espera que la tendencia permita trasladar beneficios a los consumidores mediante una reducción adicional en los precios de venta de los combustibles en el país.