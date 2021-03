Catherine Perea • 29 Mar 2021 - 06:52 PM

Panamá deberá enviar a la Organización Marítima Internacional (OMI) un informe sobre la investigación por el encallamiento de un portacontenedores con bandera panameña en el Canal de Suez, dijo el director general de Marina Mercante, Rafael Cigarruista.

Este martes 29 de marzo, el Ever Given fue desencallado y se reanudó el tráfico en esa importante vía marítima tras casi una semana obstruida.

“Nosotros somos parte de la Organización Marítima Internacional, somos parte del convenio o código de investigación de accidentes marítimos. Tenemos la obligación de levantar un informe, hacer una investigación y enviarla cuando esté finalizada”, explicó Cigarruista en declaraciones a RPC Radio.

Cigarruista señaló que una vez recibieron información sobre el encallamiento del buque, se intentó enviar un investigador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sin embargo no fue posible debido a restricciones por la pandemia del covid-19.

“Intentamos enviar personal de España, no se pudo. Estamos moviendo personal de Grecia, debe estar llegando entre hoy o mañana, nos va a representar con el consulado y embajada panameña en Egipto, quienes han estado en constante comunicación con el Canal de Suez y con nosotros”, sostuvo el director general de Marina Mercante.

Sobre la investigación agregó “estamos a espera como quien dice de la caja negra del barco para escuchar audios, ver vídeos y poder deslindar responsabilidades”.

Aseguró que el buque cuenta con las certificaciones requeridas y el incidente no tendrá repercusiones para Panamá.

“Asegurar al país que no no hay repercusión para nosotros, no hay contaminación, no hay muertes, no hay lesiones de seres humanos, los triuplantes están sanos. Hay daños estructurales en la embarcación, esos se van a evaluar después que se hagan inspecciones y claro hay demora en movimiento de carga que pasa a través del Canal de Suez, pero allí están los seguros y para eso existen los seguros, cada uno de estos buques tiene sus pólizas”, indicó.

El Ever Given es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, construido en 2018, cuenta con 400 metros de metros de largo (eslora), unos 59 metros de metros de ancho (manga) y 15.7 metros de calado. Puede transportar un total de 220.940 toneladas y tiene una capacidad de 20.388 contenedores de tamaño estándar de 20 pies.

Según la AMP, que anunció una investigación sobre el incidente, Al poseer estas dimensiones, las paredes de contenedores actúan como velas y el buque puede verse sujeto a ráfagas de viento.