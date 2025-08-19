AAUD atiende denuncia por acumulación de basura en Río Abajo

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) atendió una denuncia ciudadana en el sector de Río Abajo, entre las calles 12 y 15, debido a acumulación de desechos.

AAUD intervino en Río Abajo por acumulación de residuos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957825301041312225&partner=&hide_thread=false La @AAUD_Panama atendió una denuncia ciudadana en Río Abajo, entre Calle 12 y 15, por acumulación de desechos.



La institución señaló que este no es un tema de vertedero clandestino, sino una comunidad que tiene la responsabilidad de mantener limpios sus entornos.



Reiteró que… pic.twitter.com/9ldykcTOrG — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2025

La institución aclaró que no se trata de un vertedero clandestino, sino de un sector donde la comunidad tiene la responsabilidad de mantener limpios sus entornos.

La AAUD recordó que residuos de vehículos pequeños, como pick-up, se reciben en el Relleno Sanitario de Patacón, y recomendó a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad al 6695-0000 para su atención inmediata.