AAUD atiende denuncia por acumulación de basura en Río Abajo

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) atendió una denuncia ciudadana en el sector de Río Abajo, entre las calles 12 y 15, debido a acumulación de desechos.
La institución aclaró que no se trata de un vertedero clandestino, sino de un sector donde la comunidad tiene la responsabilidad de mantener limpios sus entornos.
La AAUD recordó que residuos de vehículos pequeños, como pick-up, se reciben en el Relleno Sanitario de Patacón, y recomendó a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad al 6695-0000 para su atención inmediata.