AAUD: ¿Dónde se realizará la emisión de paz y salvo?

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa a sus clientes que a partir del pasado martes 16 de mayo la emisión de paz y salvo sólo se realizará en las agencias de Vía Brasil y oficinas principales ubicadas en el P.H. Multiplaza en Calidonia Calle 25 y Justo Arosemena en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados en la Agencia del IDAAN, Vía Brasil de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.