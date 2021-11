Acodeco detectó 48 faltas en operativo de Black Friday 2021

"Las anomalías detectadas fueron: no indicaban la fecha de duración (11); publicidad confusa (5); no señalaban si la venta especial era parcial o total (4); la publicidad aplicaba restricciones (4); hasta agotar existencia (no tenía las cantidades a ofertar) 3; mercancía no identificada (3); la venta especial excedían de los tres meses (2); oferta por porcentaje, mercancía no indicaba porcentaje de descuento (2); publicidad no veraz (2); y con una falta )fecha vencida, oferta por porcentaje sin recio regular, y falta de información. Además, de las 9 faltas de precios a la vista", explicó la Acodeco.