ACP informa que lago Alajuela está en niveles bajos

“Eso no significa que los buques no puedan transitar, siguen transitando, pero tienen que limitar su carga para que sean compatibles con los niveles de Gatún”, Erick Córdoba, gerente de agua de la ACP. “Eso no significa que los buques no puedan transitar, siguen transitando, pero tienen que limitar su carga para que sean compatibles con los niveles de Gatún”, Erick Córdoba, gerente de agua de la ACP.