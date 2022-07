Actualización de información en Registro Único del Contribuyente es obligatorio

Las actualizaciones que se realicen a través del sistema informático de gestión tributaria de la DGI, denominado e-Tax 2.0, tendrán que realizarse completando todos los campos obligatorios.

La resolución señala que los contribuyentes que no hayan realizado sus debidas actualizaciones a más tardar el 31 de julio de 2022, no podrán presentar los formularios correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que conllevará sanciones establecidas en la ley para cada caso en particular.

También fue emitida la Resolución N° 201.4984, mediante la cual se regula el procedimiento para la inscripción de personas jurídicas.

Se hacen adecuaciones en cuanto al tipo de contribuyente según su naturaleza, así como el establecimiento para efectos impositivos dependiendo de si el contribuyente tiene o no ingresos gravables en Panamá, de fuente extranjera, de fuente exenta y no gravable, incluyendo personas jurídicas que se constituyan solamente para la titularidad de activos y que no van a generar ingresos gravables.

Además, explicó la DGI, la resolución establece que deberá constar en el Registro único de Contribuyente la identificación del agente residente en la subcategoría Agente Residente, así como del contador público autorizado dentro del segmento terceros vinculados.