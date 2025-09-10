Aduanas detecta más de $11,000 ocultos en pasajera procedente de Cuba

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas encontraron $11,418 ocultos y sin declarar en una pasajera que llegó desde La Habana, Cuba, durante un control en el aeropuerto Panamá Pacífico.

Caso fue remitido al Ministerio Público por Aduanas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965787026898202766&partner=&hide_thread=false Inspectores de @aduanaspanama detectaron 11,418 dólares ocultos y sin declarar de una pasajera procedente de La Habana, Cuba.



Durante una inspección en el aeropuerto Panamá Pacífico, se encontró parte del dinero en una cosmetiquera y otro sobre oculto en la entrepierna de la… pic.twitter.com/1BFxhiQKyo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2025

Parte del dinero estaba dentro de una cosmetiquera y otro monto oculto en la entrepierna de la viajera. La mujer había declarado únicamente llevar $5,000, por lo que excedía el límite permitido sin declaración.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes. Este hallazgo evidencia la vigilancia y control que mantiene la autoridad aduanera para prevenir delitos financieros y de contrabando en Panamá.