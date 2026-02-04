Aeropuerto de Tocumen explica incidente con persona que amenazó en área pública

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que el incidente que circula en redes sociales, en el que se observa a una persona generando alteraciones dentro de las instalaciones, fue controlado oportunamente por los equipos de seguridad, sin que se registraran personas heridas.

Según detalló la administración del aeropuerto, el individuo, quien presuntamente presentaba problemas de salud mental, ingresó al área pública de la terminal aérea y comenzó a amenazar a las personas que se encontraban en el lugar.

Aeropuerto de Tocumen explica incidente con respuesta inmediata de seguridad

Las autoridades aeroportuarias indicaron que la situación fue atendida de manera inmediata por los equipos de seguridad, quienes lograron controlar el incidente y garantizar la seguridad de pasajeros, visitantes y colaboradores.

El sujeto fue retenido en el sitio y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso correspondiente.

Operaciones se mantienen con normalidad

El Aeropuerto Internacional de Tocumen aseguró que, tras el incidente, las operaciones aéreas y los servicios dentro de la terminal continúan desarrollándose con total normalidad.

La administración reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y destacó la rápida actuación de los equipos encargados de responder ante situaciones de emergencia dentro de la principal terminal aérea del país.