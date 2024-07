Alaín Cedeño asegura que la bancada Vamos solo quiere postularse a la Comisión de Presupuesto

CONTENIDO RELACIONADO: Janine Prado, jefa de bancada VAMOS, defiende su posición

Alaín Cedeño asegura que se ha logrado la conformación de 14 comisiones

Cedeño enfatizó que las comisiones no determinan las decisiones finales, ya que los proyectos de ley aún requieren pasar por varios debates y obtener mayoría de votos en la Asamblea. Aunque se ha logrado consenso para la conformación de 14 comisiones, persisten desacuerdos significativos entre las bancadas del PRD y Vamos.

El diputado explicó que las discrepancias se centran en la asignación de puestos, específicamente en la interpretación de los decimales que determinan el número exacto de representantes por cada bancada en las comisiones. El PRD y Vamos no lograron ponerse de acuerdo en la distribución precisa de puestos, lo que llevó a la decisión de someter el tema a votación.

Cedeño sugirió que ninguna bancada debería tener una mayoría absoluta en ninguna comisión, buscando así equilibrar las fuerzas y fomentar un proceso legislativo más representativo.

Raphael Buchanan detalla sobre las posiciones que les corresponde en las comisiones

Raphael Buchanan, subjefe de la bancada del PRD, aseguró que los diputados del Movimiento de la Concertación Nacional (MOCA) no cuentan con representación en dicha comisión debido a que no se han constituido legalmente como una bancada parlamentaria.

"Ellos son un partido político, pero no han cumplido con los requisitos para formar una bancada dentro de la Asamblea Nacional", afirmó Buchanan. Explicó que, para conformar una bancada, se requiere un mínimo de cuatro diputados, condición que MOCA no ha cumplido. "Los tres diputados de MOCA y la diputada Patsy Lee del Partido Popular no se unificaron para crear esa bancada y así asegurar su representación en la Comisión de Presupuesto", agregó.