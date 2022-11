Alcalde Fábrega: El que tenga cuestionamientos de lo hecho en mi administración que presente denuncias en el MP

Alcalde Fábrega responde a cuestionamientos por costo del desfile y alumbrado navideño

Además, al ser cuestionado sobre qué empresas fueron las beneficiadas para la realización de los desfiles y alumbrado navideño, actividades que superarán los 5.7 millones de dólares, dijo que no se lo sabe de memoria y que actualmente está disfrutando de las obras que se han hecho. "No sé. Yo qué voy a saberlo, no puedo saber todo en esta vida", acotó.