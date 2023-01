“No voy a pagar por algo que no recibí . El contrato si la memoria me falla en la cláusula quinta establece sanciones y en esta versión una sanción del 20% del total del contacto como sanción máxima”, puntualizó Fábrega.

Este año 2023 es un año preelectoral, por lo cual la pregunta sobre su futuro político no podía faltar: “Fuimos electos por más de 175,000 votos, todavía me queda año y medio exacto casi de gestión, decir que yo voy a estar pensando en una reelección cuando todavía no he terminado… todavía no es el momento”, dijo el alcalde capitalino, José Luis Fábrega.

“En su momento se verá, lo importante es hacer las cosas como hasta ahora hemos hecho, una alcaldía transparente, honrada e íntegra”.

La Ciudad de Panamá y la recolección de basura

“La competencia de la recolección es de la Autoridad de Aseo… yo puedo hacer hasta donde la ley me lo permite...el concepto del vertedero es arcaico, obsoleto, que ya las aguas subterráneas de Cerro Patacón están llegando a Miraflores”, alcalde José Luis Fábrega.