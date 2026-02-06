Alcalde Mayer Mizrachi anuncia aplicación para mejorar el uso de estacionamientos en la capital

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció a través de sus redes sociales que el Municipio de Panamá trabaja en el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los conductores gestionar el uso de estacionamientos en espacios públicos y privados dentro de la capital.
La herramienta, denominada “Parkea”, contará con funciones que, según el alcalde, permitirán mejorar la atención de incidencias y consultas relacionadas con el estacionamiento vehicular.
Mizrachi indicó que, una vez concluyan los trabajos finales de desarrollo, la aplicación estará disponible para su descarga en dispositivos móviles.
Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que están trabajando en la creación de una aplicación llamada “Parkea”, para gestionar el tema de los estacionamientos a través de un código QR."
