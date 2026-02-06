Panamá Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 09:15

Alcalde Mayer Mizrachi anuncia aplicación para mejorar el uso de estacionamientos en la capital

El alcalde Mayer Mizrachi indicó que la aplicación, denominada “Parkea”, contará con funciones que permitirán mejorar la atención de incidencias y consultas.

Alcalde de la ciudad de Panamá

Alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció a través de sus redes sociales que el Municipio de Panamá trabaja en el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los conductores gestionar el uso de estacionamientos en espacios públicos y privados dentro de la capital.

La herramienta, denominada “Parkea”, contará con funciones que, según el alcalde, permitirán mejorar la atención de incidencias y consultas relacionadas con el estacionamiento vehicular.

Mizrachi indicó que, una vez concluyan los trabajos finales de desarrollo, la aplicación estará disponible para su descarga en dispositivos móviles.

