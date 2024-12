Alcaldía de Panamá aplica controles contra el ruido en la ciudad

Durante la operación, se realizaron mediciones de los niveles de ruido en diversos comercios, resultando en la citación de dos establecimientos. Además, se ordenó el cierre de otros dos locales que incumplieron el Acuerdo Municipal 141 del 23 de septiembre de 2014, el cual establece regulaciones claras para la prevención y control del ruido, que afecta la salud y el descanso de la población capitalina.

Alcaldía de Panamá y los niveles de ruido permitidos

image.png

Este acuerdo determina que los niveles de ruido no deben superar los 60 decibeles entre las 6:00 a.m. y las 9:59 p.m., y que de 10:00 p.m. a 5:59 a.m. no deben exceder los 50 decibeles. Las personas afectadas por el ruido excesivo pueden presentar su denuncia al juez de paz correspondiente o a la Policía Nacional, sin necesidad de formalidades.

La Alcaldía de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Salud, continúa trabajando de manera coordinada para reducir el impacto del ruido en las áreas residenciales y promover un entorno más saludable para los habitantes del distrito capital.