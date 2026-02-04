Panamá Nacionales -

Alcaldía de Panamá entrega permisos de circulación temporal mientras se confeccionan las placas

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se mantiene a la espera de que la Contraloría apruebe el refrendo para la confección de las nuevas placas de circulación vehicular. Mientras esto ocurre, la Alcaldía de Panamá continúa con la entrega de un permiso de circulación temporal a los conductores, cuya vigencia ha sido extendida a seis meses, explicó Olmedo Rodríguez, tesorero municipal.