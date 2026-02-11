Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 11:23

ATTT realiza operativos para verificar placas visibles en vehículos que circulan por corredores

La ATTT realiza operativos para verificar que los vehículos mantengan placas visibles en los corredores. Autoridades buscan prevenir irregularidades.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que realizó operativos de fiscalización para verificar que los vehículos que transitan por los corredores del país mantengan sus placas visibles y en cumplimiento con la normativa vigente.

Operativos buscan reforzar seguridad vial

La entidad explicó que estas acciones forman parte de los controles permanentes que se desarrollan para garantizar una movilidad más segura y ordenada en las vías.

Según la ATTT, las inspecciones permiten detectar irregularidades que afectan la supervisión del tránsito y la seguridad de conductores y peatones.

Previenen uso de mecanismos para ocultar placas

La institución advirtió que uno de los principales objetivos de estos operativos es evitar el uso de dispositivos o métodos que oculten las placas vehiculares.

Esta práctica, según la entidad, dificulta la identificación de los vehículos involucrados en infracciones o hechos de tránsito, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

ATTT: Placa visible es una obligación legal

La ATTT recordó que mantener la placa visible es un requisito establecido por la ley y contribuye a un sistema de transporte más responsable y confiable.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos del país como parte de sus estrategias de fiscalización.

