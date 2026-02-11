ATTT realiza operativos para verificar placas visibles en vehículos que circulan por corredores

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que realizó operativos de fiscalización para verificar que los vehículos que transitan por los corredores del país mantengan sus placas visibles y en cumplimiento con la normativa vigente.

La entidad explicó que estas acciones forman parte de los controles permanentes que se desarrollan para garantizar una movilidad más segura y ordenada en las vías.

Según la ATTT, las inspecciones permiten detectar irregularidades que afectan la supervisión del tránsito y la seguridad de conductores y peatones.

Previenen uso de mecanismos para ocultar placas

La institución advirtió que uno de los principales objetivos de estos operativos es evitar el uso de dispositivos o métodos que oculten las placas vehiculares.

Esta práctica, según la entidad, dificulta la identificación de los vehículos involucrados en infracciones o hechos de tránsito, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

ATTT: Placa visible es una obligación legal

La ATTT recordó que mantener la placa visible es un requisito establecido por la ley y contribuye a un sistema de transporte más responsable y confiable.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos del país como parte de sus estrategias de fiscalización.