Alcaldía de Panamá insta a retirar calcomanías de septiembre 2025

La Alcaldía de Panamá informó que los contribuyentes con fecha asignada para el mes de septiembre ya pueden retirar sus calcomanías vehiculares 2025 en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, próximo al edificio Hatillo.

El Municipio informó que desde comienzos de este mes se encuentran disponibles las calcomanías y recordó la importancia de cumplir con los trámites a tiempo. “Animamos a los contribuyentes del Municipio de Panamá a ponerse al día en los trámites de impuesto vehicular y retirar su documentación de forma que sus autos mantengan todos los registros al día”, indicó la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1962556726282002748&partner=&hide_thread=false ¡Ya puedes retirar tu calcomanía de SEPTIEMBRE 2025 Horario: Lunes a viernes: 7 a.m. a 6 p.m.

Sábados: 7 a.m. a 3 p.m.



Recuerda: debes tener el revisado vigente y haber pagado los impuestos de circulación. pic.twitter.com/eIurmqIzt5 — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 1, 2025

Para retirar la placa o calcomanía es necesario contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener vigente el Revisado Vehicular expedido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Los contribuyentes pueden acercarse al Centro de Entrega ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, que atiende de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.