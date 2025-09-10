Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 09:35

Alerta en el Pacífico de Panamá: SINAPROC emite aviso por corrientes de retorno del 10 al 12 de septiembre

SINAPROC advierte sobre corrientes de retorno y máximas mareas de hasta 5.3 metros en el Pacífico panameño. Se recomienda precaución a bañistas.

Personal de SINAPROC en área costera por aviso de prevención 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico panameño, válido desde las 7:00 a.m. del 10 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 12 de septiembre de 2025, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Condiciones previstas por regiones según SINAPROC

  • Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): olas de 0.5 a 1.2 m, vientos de 10 a 20 km/h, periodo de olas de 14 a 16 segundos.
  • Pacífico Central (Península de Azuero y sur de Veraguas): olas de 0.5 a 1.0 m, vientos de 10 a 20 km/h, periodo de 14 a 17 segundos.
  • Pacífico Oriental (Golfo de Panamá y Darién): olas de 0.5 a 1.2 m, vientos de 10 a 25 km/h, periodo de 14 a 17 segundos.
Recomendaciones de SINAPROC:

  • Mantenerse alejados de playas, ríos y quebradas durante el período del aviso.
  • Precaución para bañistas y embarcaciones pequeñas en las costas del Pacífico.
  • Seguir las instrucciones de las autoridades y atender los avisos oficiales.

Se esperan máximas mareas de hasta 5.3 metros (17.4 pies) los días 10 y 11 de septiembre, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas preventivas y priorizar la seguridad.

