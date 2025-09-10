Alerta en el Pacífico de Panamá: SINAPROC emite aviso por corrientes de retorno del 10 al 12 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico panameño, válido desde las 7:00 a.m. del 10 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 12 de septiembre de 2025, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).