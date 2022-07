Alexis Jiménez, vinculado a caso de bloqueo de caravana humanitaria, se entrega a las autoridades

Alexis Jiménez, vinculado a los cierres en Viguí, se entrega en medio de denuncias de persecución política TReporta

"Me están violando mis derechos, están violando los derechos del país, yo nunca he estado armado, mi boca es mi arma... yo siempre he estado peleando por mi país, nosotros no impedimos ningún paso, yo le dije al convoy que diera la vuelta y se fuera por Gualaca, yo soy un líder social... me estoy entregando como un perseguido político", señaló Jiménez a su llegada a la sede Procuraduría General de la Nación.