"Algún indicio debe tener la Fiscalía para solicitar llamamiento a juicio", expresidente Pérez Balladares

“Yo quisiera por primera vez en muchos años empezar a confiar que tanto la Procuraduría, llámese Fiscalía en este caso, como el Órgano Judicial van a cumplir con la esperanza de todos los panameños que es que se haga justicia, yo no estoy pre condenando a nadie, pero si hay una solicitud de llamamiento a juicio alguna sospecha fundada debe tener esa Procuraduría y esa Fiscalía”, manifestó Pérez Balladares en el programa Debate Abierto dominical.

Añadió que si dentro del caso Odebrecht quedaron por fuera las administraciones gubernamentales de él, así como las del expresidente Martín Torrijos y de la ex mandataria Mireya Moscoso, se debe a “que a lo mejor no teníamos nada que ver en este tema”, al tiempo que aclaró que se debe presumir la inocencia de quienes están siendo encausados hasta que haya un fallo judicial.

“Se va creando un clima de linchamiento donde se invierte el sentido de la prueba, entonces todo el mundo es culpable hasta que se demuestre que no lo es, y yo creo que nosotros tenemos que regresar a suponer que la gente es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad… yo presumo la inocencia de todos los que están encausados hasta tanto se dé un fallo judicial, pero obviamente, si la Fiscalía después de tantísimos años ha exculpado a administraciones anteriores y solicita el inculpamiento de administraciones como la de Martinelli y la del señor Varela, alguna razón debe haber, algún indicio tiene que tener la Procuraduría y la Fiscalía para poder solicitar ese llamamiento a juicio, pero yo no puedo decir que ese llamamiento a juicio es automáticamente una demostración de culpabilidad, no lo es”, recalcó el expresidente Pérez Balladares.

Por su parte, el abogado penalista José Ugaz, expresidente y miembro de Transparencia Internacional, calificó como una buena noticia saber que la fiscal Anticorrupción Tania Sterling ya cuenta con los elementos suficientes para llevar el caso Odebrecht a la etapa de juicio.

“Es notorio que existan dos expresidentes involucrados lo cual confirma el patrón que siguió el caso Lava Jato por toda América Latina, mi última cuenta sobre expresidentes involucrados llegaba a 14, y lo que esperamos ahora es que finalmente la judicatura panameña esté a la altura del reto que impone este juicio, porque en tiempos pasados hemos visto una Corte Suprema que ha sido más bien obstruccionista de los avances que tenía la Fiscalía, tratando de cerrar plazos y evitar que se avance con las pesquisas, y eso creo que de alguna manera le ha recortado perfil a la investigación y ha sido una de las grandes causas del retraso”, señaló Ugaz.

En tanto, el líder del movimiento político Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, expresó que el escepticismo y las dudas que existen en torno al caso Odebrecht estás fundamentadas tomando en cuenta los antecedentes de la justicia panameña con respecto a concretar investigaciones de alto perfil, en los que “no tenemos ni una sola completa, ni una sola con condenas a políticos o personas con poder económico, con condenas importantes”.