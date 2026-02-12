AMP abre investigación por naufragio de nave con bandera panameña en Tailandia

La AMP abre investigación por naufragio de nave en Tailandia.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante y en su calidad de Estado de Abanderamiento, lleva a cabo una investigación de seguridad en colaboración con la Administración Marítima de Tailandia, con respecto al naufragio de la nave de bandera panameña Sealloyd Arc.

La acción conjunta responde al hecho registrado el 7 de febrero de 2026,en las inmediaciones de las costas de la provincia de Phuket, Tailandia.

Cabe destacar que los 16 tripulantes de la nave fueron rescatados con éxito y trasladados a tierra por los servicios de búsqueda y rescate de Tailandia previo al hundimiento de la nave.

Las causas serán determinadas conforme avance la investigación.