Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:34

AMP aclara que el buque abordado por EE. UU. en el océano Índico no pertenece al Registro Panameño

La AMP informó que el buque Aquila II, abordada por Estados Unidos, no pertenece al Registro Panameño, ya que la nave fue cancelada en 2025.

AMP hace avclaración sobre buque abordado por Estados Unidos. 

AMP hace avclaración sobre buque abordado por Estados Unidos. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aclaró que el buque Aquila II no pertenece al Registro Panameño, ya que la nave fue cancelada el 23 de enero de 2025. El lunes 9 de febrero se conoció que fuerzas militares de Estados Unidos abordaron el Aquila II en el océano Índico, luego de que presuntamente evadiera un bloqueo en el Caribe y al figurar entre los buques sancionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021249709571002725&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

AMP levanta restricción de zarpe en puertos de Panamá, Colón, Balboa y Taboga

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

Mulino afirma ante el BID que Panamá es el país ideal para inversiones

Recomendadas

Más Noticias