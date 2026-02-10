AMP aclara que el buque abordado por EE. UU. en el océano Índico no pertenece al Registro Panameño

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aclaró que el buque Aquila II no pertenece al Registro Panameño, ya que la nave fue cancelada el 23 de enero de 2025. El lunes 9 de febrero se conoció que fuerzas militares de Estados Unidos abordaron el Aquila II en el océano Índico, luego de que presuntamente evadiera un bloqueo en el Caribe y al figurar entre los buques sancionados.
