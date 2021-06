Amplían toque de queda en Panamá Metro y San Miguelito

El nuevo toque de queda que va desde 10:00 p.m. a las 4:00 a.m. se implementará en Panamá Metro y San Miguelito desde este lunes 7 de junio.

El titular del Ministerio de Salud de Panamá ( Minsa ), Luis Francisco Sucre detalló que ante el aumento de casos de COVID-19 en varios corregimientos del distrito de Panamá y en San Miguelito, para mantener un control sobre los contagios, se ha decidido ampliar el toque de queda desde este lunes 7 de junio desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Cabe destacar que el ministro Sucre exceptuó de estas medidas el día martes 8 de junio, día en el que juega la selección de fútbol de Panamá, a las personas que asistan al partido.

Sucre indicó que en sectores como San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz, Bella Vista, Betania y Parque Lefevre se han elevado los casos de COVID-19; y en San Miguelito en disttritos como Rufina Alfaro, Amelia Denis de Icaza, José Domingo Espinar y Omar Torrijos, también los casos se han elevado peligrosamente; es por ello que en estos sectores se reforzará la vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Tarea Conjunta.

Minsa emite nuevas restricciones para Panamá y San Miguelito

En Panamá están exceptuados de esta medida los corregimientos de San Felipe, Otoque Oriente, Otoque Occidental y Taboga al presentar bajos índices de contagios de COVID-19.

Veraguas, Chiriquí y Coclé

Mientras que en la provincia de Veraguas el Minsa decidió reducir las horas de toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. en los distritos de Cañazas, Montijo, Calobre, Mariato, Santa Fe y Río de Jesús; el resto de la provincia se mantendrá con el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. y cuarentena total los domingos; además se le advirtió a los distritos veragüenses de Atalaya y La Mesa, que de continuar con el aumento de casos de COVID-19 se les impondrán nuevas restricciones.

Para Chiriquí y Coclé el ministro Sucre indicó que el toque de queda se mantiene en vista de que el descenso en los contagios ha sido mínimo. El ministro acotó que el distrito de Remedios es al único distrito chiricano al que se le libró de las restricciones y solo se mantendrá con el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Para estos sectores se revisarán los indicadores la próxima semana y cada 15 días, y decidir de acuerdo a estos si se les libera de las restricciones.

Cerco en la isla de Aligandí

El titular del Minsa informó que en la isla de Aligandí se detectaron 106 casos positivos de COVID-19, por lo que se acordó con las autoridades locales imponer un cerco sanitario y llevar un equipo interinstitucional para atender la situación en ese sector de la Comarca Guna Yala.

Reapertura de galleras

El ministro Sucre informó que desde el 7 de julio se aprueba la reapertura de galleras, siempre y cuando cumplan con las medidas de seguridad y con un aforo del 25%. Sin embargo señaló que en las provincias donde hayan restricciones se deben cumplir.