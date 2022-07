Anadepo y AEVE no reconocen mesa de diálogo instalada en Panamá

La Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) señalaron esta tarde, tras reunirse con autoridades del Gobierno Nacional, que no reconocen la mesa de diálogo instalada en Panamá aprobada por el presidente Laurentino Cortizo, ya que aseguran que las personas concurrentes a la reunión en Ciudad del Saber no los representan.

"Hemos aceptado el llamado del Gobierno a esta mesa, pero se burlaron del pueblo panameño con una instalación de una mesa en Panamá paralela a esta. Anadepo y el pueblo no valora y no reconoce a esa mesa instalada en Panamá, porque los que estamos en las calles es el pueblo panameño, no esos señores que no representan a nadie", señaló Luis Sánchez, secretario general de AEVE.

Los dirigentes en Santiago indicaron que la comitiva gubernamental no les llevó en esta nueva reunión propuestas concretas.

"Una mesa de yo con yo, una mesa que no tiene legitimidad y se los dejamos claro al viceministro de la Presidencia, no trajeron propuestas, se mantienen en B/. 3.95 y le pedimos que mejoren sus propuestas, le pedimos que mejoren sus propuestas y nos mantenemos en receso permanente y mañana compañeros todos vestidos de blanco o de negro y vamos a venir acá... nosotros no nos retiramos de la mesa siempre hemos estado permanentes en el diálogo", señaló Sánchez.

El dirigente convocó a una reunión para este viernes 15 de julio a las 10:00 a.m. en Santiago de Veraguas, recalcando que no permitirán que la mesa del diálogo en Panamá haga ilegítimo su movimiento.