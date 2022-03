Analista petrolero: Panamá podría alcanzar el mismo nivel de inflación que EE. UU.

Associated Press

"Es decir el precio (del combustible) ha llegado a niveles y creado una inflación de casi 7.9% en los Estados Unidos, eso también lo vamos a tener en Panamá, el problema estriba ahora en que no hay un visión clara. El mercado petrolero es dinámico y funciona día a día, lo analizas día a día, que cada vez se introduce un elemento que puede alterar hacia arriba o alterar hacia abajo", indicó Queen.

Analista petrolero explica cómo la situación en Ucrania afectará a Panamá en los próximos meses TReporta

Queen destacó que no hay un pronóstico, porque todo se da día a día, son tantas las variables en el mercado global de petróleo y agregó que con esta guerra no se puede hacer un pronóstico de cuándo se va a terminar esta guerra y por ende sus efectos, podrían duran meses y hasta un año en casos de que concluya hoy.

"Si la guerra terminará mañana tardará muchos meses y hasta un año, el mundo consume 100 millones de barriles al día, Panamá para que tengan idea en producto terminado se consume 700 mil barriles de diésel, 400 mil de gasolina... No nos quedamos nada más en el petróleo, los fertilizantes los agroquímicos, que afecta la parte que es comida, entonces la mala noticia es que no hay una proyección de cuándo y si se soluciona el problema no va a ser de inmediato porque se va a mantener el bloqueo y se necesita de poner más petróleo en el mercado para alcanzar ese equilibrio", reseñó el analista.

A pesar de todo este escenario pesimista Queen exaltó el sistema que utiliza Panamá para aumentar o reducir el precio del combustible.

"El sistema de precio que usa Panamá, en la opinión de este humilde servidor, la cataloga de muy positiva, porque tiene un sistema de administración de riesgo, es decir a usted en los Estados Unidos le pueden cambiar el precio del combustible todos los días por la volatilidad del mercado, en Panamá es un promedio de 14 días, o sea sube o baja, se hace el promedio de eso, más los costos... y usted tiene un costo final, usted tiene estabilidad en 14 días... Otros países han querido aprender esa técnica de Panamá", concluyó Queen.