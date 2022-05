Antai solicita al Sertracen informe sobre caso de violación a la privacidad de datos de una usuaria

Igualmente, deben detallar si existen acuerdos de confidencialidad entre la empresa y los colaboradores y si existe un registro de acceso a la base de datos, entre otros aspectos.

También, la Antai pidió un informe detallado del incidente reportado por una usuaria de Twitter, quien denunció que tras hacer el trámite para sacar su licencia de conducir por primera vez, el colaborador que la atendió en la ventanilla del área Práctica de Costa del Este, le escribió a su celular personal, de forma repentina, tras conseguir su número de los datos confidenciales de la conductora.

Según la conversación publicada por la denunciante, el joven reconoció que no era un acto prudente, por lo que decidió no detallar su nombre, no obstante, se veía con claridad su fotografía y su número de teléfono, en su perfil de WhatsApp.

Tras esto, el Sertracen anunció que despediría al colaborador por violación a privacidad de datos, e indicaron que que presentarían denuncias ante las autoridades.