Colaborador de Sertracen que escribió a usuaria será despedido por violación a privacidad de datos

Según la conversación publicada por la denunciante, el joven reconoció que no era un acto prudente, por lo que decidió no detallar su nombre, no obstante, se veía con claridad su fotografía y su número de teléfono, en su perfil de WhatsApp.

Además, otra usuario denunció que le pasó una situación similar con la misma persona, en la misma empresa.

Ante las denuncias realizadas en redes sociales, el Sertracen indicó que cuenta con un “acuerdo de confidencialidad del que forman parte todos sus colaboradores”, y que el no respetarlos conlleva consecuencias.

“Somos una empresa responsable que respeta las leyes y ante la violación del acuerdo y lo establecido en la Ley 81, con relación a la protección de datos, damos a conocer a la ciudadanía que se investigó la denuncia, se comprobó la falta del colaborador y será despedido”, precisó la empresa, que asegura que no apoyará esta acción.

Agregaron que se presentaran las denuncias del caso por violación de la privacidad de datos ante las autoridades correspondientes.