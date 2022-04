Ante posible presencia de rectora de la Unachi por 15 años más, grupos universitarios se activan

"Es preocupante esta ley, porque abre la oportunidad no solamente de un periodo más sino de tres periodos más, porque esto es borrón y cuenta nueva. La profesora (Etelvina de Bonagas) podrá correr por primera vez y por esta ley podrá ser reelegida por dos periodos más, o sea son 15 años que la profesora va a tener la oportunidad de estar al frente de la Universidad de Chiriquí, pero esto a la final nos ha motivado, nosotros tenemos un compromiso con la educación, un compromiso con los tres estamentos de la Universidad y quiero aprovechar para decir el camino ya está marcado, tenemos que tomar la decisión universitaria, quiero aprovechar y pedirle al país, no me cansaré de decirlo, podemos unificarnos, podemos luchar en pro de la educación superior y el próximo año tomar una decisión de cambio", sentenció el decano.

Samudio indicó que evalúa junto con otros decanos lanzarse por la rectoría de la Unachi para promover un cambio, aunque consideró que lo más importante es presentar una propuesta de cambio, a través de la cual se permita recuperar los cimientos de la institución.

El decano también indicó que tras la aprobación de la ley el personal administrativo ha denunciado que se les está tratando desfavorablemente e intentando trasladar de sus puestos.

"Por supuesto que se están dando, hay algunas acciones donde se están tratando de hacer cambios al personal administrativo que no respalda a la administración, los traslados en los departamentos de las unidades administrativas tiene un proceso, el proceso incluye que el funcionario tiene que estar de acuerdo para ser trasladado, si el funcionario no está de acuerdo, aunque el jefe no lo quiera en la unidad administrativa no puede haber traslado", señaló Samudio.

Ante esto el decano hizo un llamado de atención a la administración solicitando que dejen de ejercer presiones contra los administrativos.