Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 10:15

Anuncian cierre de vía en Burunga por trabajos del Programa Saneamiento de Panamá

El cierre de vía en Burunga iniciará el lunes 30 de marzo de 2026. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, desde las 7:00 a. m.

Trabajos del Programa Saneamiento en la ciudad de Panamá.

Trabajos del Programa Saneamiento en la ciudad de Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Programa Saneamiento de Panamá, a través de la empresa BTD Proyectos 12 S.A., informa a los residentes de Nueva Luz, Burunga (distrito de Arraiján), que se realizará un cierre total de vía en el sector de la antigua bloquera debido a la instalación de tuberías.

Detalles de cierre en Arraiján

  • Fecha de inicio: 30 de marzo de 2026
  • Duración: 30 días
  • Horario: lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Programa ofrece disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión, colaboración y cumplimiento de las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036086838478184600&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA anuncia cierre temporal de tienda en Bocas del Toro: nuevas fechas de atención

MEDUCA trasladará a estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate a un colegio temporal

MiAmbiente: Turistas del crucero Le Champlain visitan Coiba

Recomendadas

Más Noticias