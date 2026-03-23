Anuncian cierre de vía en Burunga por trabajos del Programa Saneamiento de Panamá

El Programa Saneamiento de Panamá, a través de la empresa BTD Proyectos 12 S.A., informa a los residentes de Nueva Luz, Burunga (distrito de Arraiján), que se realizará un cierre total de vía en el sector de la antigua bloquera debido a la instalación de tuberías.
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El programa de @saneamiento_pma informa que se realizará un cierre total de vía en Nueva Luz, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, a la altura de la antigua bloquera, para realizar la instalación de tuberías de la Colectora Tramo #1, desde el próximo 30 de marzo. pic.twitter.com/AlauNblciU— Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026