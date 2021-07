Anuncian flexibilización de medidas en Panamá Metro y distritos de Veraguas, Chiriquí y Colón

Sucre detalló que en la provincia de Veraguas, específicamente en los distritos de Soná, La Mesa y Santiago se levantará la cuarentena total de domingos, pero se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En el resto de la provincia de Veraguas se mantienen las medidas establecidas.

Minsa anuncia flexibilización de medidas en Panamá Metro y varios distritos

Mientras que en la provincia de Chiriquí el toque de queda en el distrito de Alanje quedará de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., en el resto de la provincia se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Para la provincia de Colón, el ministro Luis Sucre informó que en el distrito de Donoso el toque de queda pasa de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., y para el resto de los distritos se mantienen las medidas ya establecidas.

En la región de Panamá Metro el toque de queda regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. desde el 26 de julio, y el cierre de comercios a las 11:00 p.m.

Respecto a las provincias de Los Santos y Herrera, Sucre explicó que a pesar de que se ha registrado una disminución en la velocidad de contagios de covid-19, las medidas vigentes se mantendrán para bajar la propagación del virus.