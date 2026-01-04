APEDE expresa solidaridad con Venezuela y pide respeto a los resultados electorales

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa ( APEDE ) expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó su esperanza de que el proceso político en ese país derive en el restablecimiento pleno de la democracia, con respeto a los resultados electorales de la contienda de 2024.

La organización señaló que Venezuela continúa siendo un recordatorio de cómo la ausencia de instituciones democráticas sólidas, elecciones creíbles y separación de poderes termina perjudicando profundamente a la población.

Asimismo, indicó que resulta imprescindible observar con atención las consecuencias que se generan cuando se pierde la democracia y cómo, en el caso venezolano, la crisis institucional ha escalado hacia escenarios de alta tensión internacional, incluyendo acciones y presiones del ámbito judicial y político a nivel internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.