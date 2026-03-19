Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 07:43

Aprueban ley que limita llamadas de cobro en Panamá: horarios y cambios clave

La Asamblea aprobó una ley que regula las agencias de cobro y limita las llamadas y correos a horarios específicos.

Ley que limita llamadas de cobro en Panamá

Ley que limita llamadas de cobro en Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate, con 41 votos a favor, el Proyecto de Ley 306 que regula la actividad de las agencias de cobro, con el objetivo de evitar el acoso y hostigamiento a los ciudadanos.

Nuevos horarios para llamadas cobros

La normativa establece límites claros para las gestiones de cobro por parte de entidades financieras:

  • Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Sábados: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Fuera de estos horarios, no se podrán realizar llamadas ni enviar comunicaciones relacionadas con cobros.

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Protección al usuario

Con esta medida, se busca proteger a los usuarios frente a prácticas consideradas abusivas, como llamadas constantes o fuera de horarios razonables. La ley responde a múltiples quejas ciudadanas sobre el manejo de cobros por parte de algunas empresas.

El proyecto también establece reglas para el funcionamiento de las agencias de cobro, promoviendo un equilibrio entre el derecho de las empresas a recuperar deudas y el respeto a la privacidad de las personas.

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