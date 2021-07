Arbyd negó que comercios estén pidiendo tarjeta de vacunación

El director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes , Bares y Discotecas ( Arbyd ), Mario Luis González señaló a Radiografía que no han solicitado al Ministerio de Salud (Minsa) el permiso de restringir el ingreso en restaurantes, bares y discotecas a las personas que no estén vacunados.

"No se pidió, Arbyd no puede discriminar ni segregar a nadie. Repito nosotros mismos somos un grupo diverso. Lo que hubo fue una reunión la semana pasada, igual como otras asociaciones se han reunido con el Ministerio de Salud, se han reunido con otros medios y el Ministerio de Salud lo que nos planteó de agilizar los procesos de vacunación si nosotros estábamos de acuerdo con esos procesos..., pero nosotros no hemos solicitado segregar ni discriminar a nadie", indicó González.