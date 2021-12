Arbyd pide que caiga todo el peso de la sanción a locales que no cumplan con disposiciones sanitarias

Añadió que la principal responsabilidad recae sobre los clientes, a quienes insta a no consumir en los locales en los que vean que no se cumplen las disposiciones.

“Yo sí creo que la más grande responsabilidad está en el comensal, si el comensal llega a estos establecimientos y no se siente cómodo, no siente que el distanciamiento prevalece… entonces el más severo castigo es que no estén allí, que no consuma allí”, manifestó.

Sin embargo, agregó que todos los sectores deben trabajar de manera conjunta para evitar que se tenga que establecer un nuevo confinamiento.

“Todos tenemos que trabajar en sociedad, en comunidad y en solidaridad… bajo ninguna circunstancia queremos que volvamos al confinamiento, que volvamos al cierre, eso se tiene que evitar”, puntualizó.