"Armas por Comidas y Medicinas" del MINSEG se llevará a cabo en San Miguelito

Embed - Gobernacion de Panama on Instagram: "El programa "Armas y Municiones por Comidas y Medicinas" se llevará a cabo en la Gran Estación de San Miguelito, los días lunes 13 y martes 14 de enero. Este proceso asegurará que no haya persecución legal, no se harán preguntas sobre el origen de las armas, ni se pedirá identificación a los participantes, con el compromiso de garantizar su seguridad física. #ConPasoFirme"

View this post on Instagram A post shared by Gobernacion de Panama (@gobdepanama)