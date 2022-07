Arroz en Panamá: ¿Podría subir su precio?

Por falta de productos para el cuidado de los cultivos de arroz , el precio de este cereal podría incrementarse a futuro, pues los productores no han podido mantener su cuidado debido a que los insumos no han llegado por el paro decretados por organizaciones que dificulta la entrega.

Así lo explica el presidente de la Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí, Ludjerio Sanchez, quien menciona que el problema no es el desabastecimiento de arroz si no el mantenimiento y su comercialización que ha sido afectada por los cierres de carreteras.

Además, menciona que la ciudad capital no es la única que presenta una escasez del rubro si no, Veraguas, Coclé y hasta la provincia de Chiriquí; señalando que no descarta un incremento en su costo tras culminación del paro.

image.png Los cultivos de Arroz no han recibido un buen mantenimiento por falta de insumos que han podido llegar a los productores debido al paro nacional

Aunque el presidente de la Asociación mencionó la posible escasez de arroz en el país, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDES), Augusto Valderrama, aseguró hace un mes que en el país no hay escasez de arroz, y explicó que el acuerdo al que se llegó con los productores, molineros, y consumidores para importar 600,000 quintales de arroz en cáscara, se da con el objetivo de garantizar el abastecimiento de este rubro.

El Titular de la cartera agropecuaria, señaló en su momento que el último inventario muestra que Panamá tiene arroz disponible hasta el 1 de septiembre, y que la importación se llevará a cabo según la proyección del consumo, de la siembra y cosecha. Según el inventario de siembra y cosecha el inicio de cosecha será para la primera semana de agosto y el arroz estará disponible entre 15 y 30 días después.

Inversión del Estado en el Arroz

Anteriormente, un informe de la Dirección de Incentivos y Fideicomiso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los productores de arroz, maíz y leche Grado C, recibieron más de doscientos sesenta y uno punto siete millones de dólares en los últimos cuatro años del Programa de Compensación de Precios.

El pasado 17 de junio según el informe, un total de 3,892 productores recibieron US$55.4 millones de balboas el cual no es reembolsable, en concepto de compensación de precios, los productores de arroz recibieron, US$215, 902,545.51, mientras que los de maíz recibieron US$21,886,523.45 y los productores de leche grado C unos US$23,969,694.21.