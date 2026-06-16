Asamblea Nacional: RM postula a la diputada Shirly Castañeda para la presidencia

La bancada de Realizando Metas (RM) presentó oficialmente a la diputada Shirley Castañedas como su candidata para presidir la Asamblea Nacional durante el próximo período legislativo.

El diputado Luis Eduardo Camacho manifestó su confianza en que Castañedas cuenta con los votos necesarios para alcanzar la presidencia del Órgano Legislativo y aseguró que el panorama político dentro de la Asamblea ha cambiado significativamente en comparación con meses anteriores.

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Según Camacho, la bancada mantiene conversaciones con distintos sectores políticos y espera consolidar una mayoría amplia en la votación programada para el próximo 1 de julio, fecha en la que los diputados elegirán a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional: se intensifican las conversaciones rumbo a la elección

Mientras tanto, las bancadas Vamos y Seguimos sostuvieron una reunión este martes que se extendió por aproximadamente 30 minutos para analizar los distintos escenarios de cara a la elección legislativa.

Fuentes vinculadas a estas agrupaciones señalaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el respaldo a alguna candidatura, por lo que no descartan presentar un candidato propio para competir por la presidencia del Legislativo.

Los diputados continuarán las conversaciones con otras bancadas durante los próximos días en busca de acuerdos y alianzas que les permitan definir una estrategia conjunta antes de la elección del 1 de julio.

La conformación de la nueva junta directiva será clave para definir el rumbo de la agenda legislativa durante el próximo período, en medio de un escenario político marcado por negociaciones y acercamientos entre las distintas fuerzas representadas en la Asamblea Nacional.