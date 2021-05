Asignarán 7 mil dosis de AstraZeneca para Darién y la Comarca Emberá Wounaan

https://twitter.com/TReporta/status/1395851255923331072 El presidente Laurentino Cortizo dijo que se asignarán 7 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 a la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan.

Señaló que en los próximos días se anunciará cómo será el registro de voluntarios para estas regiones.

Cortizo hizo un llamado a la población de estas regiones para que se mantengan pendientes y puedan registrarse, aunque aclaró que aún no se ha definido la forma de registro.

“Estén pendientes porque es voluntario para que se registren, dónde se van a registrar, en este momento yo no lo puedo decir porque yo no lo sé, no sé si va a ser a través de sus juntas comunales, es muy complicado en línea, pero en cuestión de dos, tres días, se le va a estar informando a la provincia de Darién que vamos a estar vacunando de manera voluntaria a aquellos hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años que deseen vacunarse con AstraZeneca que es una muy buena vacuna, de lo contrario no hubiese yo aceptado que en Panamá se utilizara esa vacuna”, señaló el Cortizo.

Por otro lado, señaló que además en la provincia de Darién se estará realizando entre los meses de julio y agosto un barrido de vacunación con las dosis de Pfizer.

“En ese trimestre vamos a estar vacunando a la provincia de Darién, haciendo un barrido, lo que significa que todos aquellos de 16 años hacia arriba van a ser vacunados, eso es en el tercer trimestre a partir de julio, agosto, septiembre”, expresó.