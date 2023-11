Minera Panamá: Comité de Boquete en Chiriquí realizará cierres a partir de hoy

Cierre: de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. Apertura: de 12:00 a.m. a 1:00 a.m. Cierre: de 1:00 a.m. a 7:00 a.m. Apertura: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tendrán paso expedito el personal médico, enfermeros, servicios de emergencia médica, ambulancias, bomberos, transporte de comida para abastecer el pueblo, mulas de combustible, pacientes de hemodiálisis, embarazadas, insumos médicos, policías, Protección Civil y camiones con tanques de gas.

En el comunicado, el comité resalta su rechazo a cualquier tipo de acto de vandalismo, a encapuchados, agresiones, daños a la propiedad privada y pública, a la ingestión de licor, a falsos comunicados en redes sociales y a comentarios que pretenden empañar y perjudicar el movimiento.

Acuerdo con dirigentes de Tierras Altas permitirá el paso de transporte de alimentos

Mediante un diálogo con los residentes de Tierras Altas que mantienen un cierre, se llegó a un acuerdo para permitir el paso de camiones con productos agrícolas destinados a abastecer el país.

Tras el acuerdo con Jaime Jiménez, dirigente de los trabajadores de Tierras Altas, se procederá a la apertura parcial de los bloqueos en Paso Ancho y en la entrada de Volcán, distrito de Tierras Altas.