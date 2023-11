Live Blog Post

Comité de Boquete en Chiriquí realizará cierres a partir de hoy

El grupo de manifestantes, conformado por profesores, sociedad civil, médicos, transportistas colectivos y selectivos, abogados, jóvenes estudiantes, comerciantes, niños, adultos, enfermeros y población en general, anuncia que los horarios de cierres y aperturas serán:

Cierre: de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. Apertura: de 12:00 a.m. a 1:00 a.m. Cierre: de 1:00 a.m. a 7:00 a.m. Apertura: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.