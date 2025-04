¡Atención! MINSA reforzará vacunación contra fiebre amarilla en áreas de riesgo

Aunque desde 1974 no se registran casos humanos de fiebre amarilla en el país y desde 1978 no se reportan brotes en primates no humanos, las autoridades sanitarias activan medidas de alerta para garantizar una detección oportuna.

El Minsa implementará vigilancia en todas sus modalidades: pasiva, activa y comunitaria, especialmente en las regiones más vulnerables. Además, se exhorta a la población a reportar inmediatamente cualquier rumor o sospecha de primates no humanos enfermos o muertos a la instalación de salud más cercana.

Minsa refuerza vigilancia de fiebre amarilla

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1912923335589089596&partner=&hide_thread=false El jefe de Epidemiología del @MINSAPma, Blas Armién, explicó que las autoridades de salud de Colombia han notificado 74 pacientes diagnosticados con fiebre amarilla de los cuales 34 han fallecido, por lo que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en Panamá. pic.twitter.com/8gs8HmK2f7 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2025

Como parte de estas acciones, durante la Semana de Vacunación de las Américas, que se desarrollará del 26 al 30 de abril, se reforzará la inmunización en áreas de riesgo como Darién, Guna Yala y Panamá Este, asegurando que toda persona mayor de un año reciba la vacuna, la cual proporciona protección de por vida con una sola dosis.

El Minsa también garantizará la vacunación a todas aquellas personas que viajen a zonas de riesgo por motivos laborales o de turismo ecológico, incluso si no residen en estas áreas.

Las autoridades reiteran su compromiso de velar por la salud pública y mantener a Panamá libre de fiebre amarilla.