La Policlínica Manuel María Valdés anuncian cierre temporal del  laboratorio clínico

Según la Resolución No. 387 del 10 de marzo de 2025, el Ministerio de Salud ha ordenado el cierre temporal del Departamento de Laboratorio Clínico desde las 6:00 a.m. del 17 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 17 de mayo de 2025.

CSS refuerza atención en otros laboratorios tras cierre temporal en San Miguelito

La remodelación tiene como objetivo mejorar los servicios tanto para los usuarios como para los funcionarios de la institución.

Según la Resolución No. 387 del 10 de marzo de 2025, el Ministerio de Salud ha ordenado el cierre temporal del Departamento de Laboratorio Clínico desde las 6:00 a.m. del 17 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 17 de mayo de 2025.