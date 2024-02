¡Atentos a Listo Wallet! AIG anuncia que realizó mejoras

Usuarios han denunciado no poder entrar en Listo Wallet

Esto se debe a que los usuarios han denunciado que aún no han podido realizar compras de libros, útiles escolares y uniformes, para el inicio de clases programado para el próximo lunes; ya que el monto correspondiente no se les ha reflejado en la plataforma o simplemente, no han podido entrar.

Se espera que, con los nuevos cambios, los padres de familia puedan acceder sin problema en los próximos días.

Información en desarrollo...