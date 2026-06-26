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ATTT advierte que está prohibido el servicio de "Mototaxi" en Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) advirtió que el servicio de "Mototaxi" está prohibido en Panamá, y se desarrollan operativos para verificar que los motorizados cumplan con la normativa. El director general Nicolás Brea, hizo un llamado de atención a una plataforma que ofrece el servicio de transporte público de forma ilegal, y manifestó que ya han sancionado a conductores por esta falta.