Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 08:22

Aumenta en Panamá enfermedades de trasmisión sexual: Sífilis entre las de mayor prevalencia

La Fundación AHF advierte un alza en casos de sífilis, VIH y otras ITS en Panamá. El Espacio Integral de Salud Sexual ofrece atención gratuita y sin estigmas.

Precaución Panamá registra aumento de ITS

Foto/Dreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La AIDS Healthcare Foundation (AHF) advirtió que las infecciones de transmisión sexual (ITS) muestran un repunte a nivel mundial, regional y también en Panamá, donde la sífilis lidera la incidencia.

Natasha Dormoi, gerente de AHF en el país, explicó que las cifras locales coinciden con la tendencia global. “Desde marzo cuando inauguramos hasta julio habíamos atendido a 1,875 personas, de esas un 35% presentó algún tipo de infección de transmisión sexual, siendo la sífilis la de mayor prevalencia con 14%, mientras que el VIH se ubicó en 3.2%. Ahora mismo la sífilis está en una alza significativa”, detalló. Natasha Dormoi, gerente de AHF en el país, explicó que las cifras locales coinciden con la tendencia global. “Desde marzo cuando inauguramos hasta julio habíamos atendido a 1,875 personas, de esas un 35% presentó algún tipo de infección de transmisión sexual, siendo la sífilis la de mayor prevalencia con 14%, mientras que el VIH se ubicó en 3.2%. Ahora mismo la sífilis está en una alza significativa”, detalló.

Atención gratuita y sin estigmas en Panamá

Dormoi destacó que el Espacio Integral de Salud Sexual, ubicado en Avenida Perú frente a la Clínica Bella Vista, ofrece servicios gratuitos y confidenciales. “Es un espacio donde la persona se siente segura y cómoda para hablar de su sexualidad y cualquier sospecha de infección, libre de estigma y de juicios”, señaló.

El centro forma parte de la estrategia de prevención y atención integral que busca frenar el incremento de estas enfermedades, promoviendo la salud sexual responsable en la población panameña.

